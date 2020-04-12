Park halindeki yolcu otobüsü yandı - Son Dakika

Park halindeki yolcu otobüsü yandı
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeyken alev alan yolcu otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeyken alev alan yolcu otobüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydınlar Mahallesi 49059. Sokak'ta park halindeki plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 05:10 Kaynak: AA
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