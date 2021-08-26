Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi - Son Dakika

Esadaş firmasına bağlı yolcu otobüsünün şoförü olan H.N., Yakutiye ilçesine bağlı Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde otobüsü evinin önüne park etti. 10 dakika sonra park halindeki otobüs, freni boşalması sonucu 600 metre sürüklenerek market duvarına çarparak durdu.

600 METRE BOYUNCA ELEKTRİK DİREKLERİNİ ÖNÜNE KATTI

Yolcu otobüsü sürüklendiği esnada kaldırım duvarlarına vurduktan sonra önüne kattığı elektrik direklerini söktü. Ardından hızla ilerleyen otobüs karşıdan karşıya geçmekte olan B.Y. isimli kadını teğet geçerek market ve eczanenin bulunduğu bina duvarına çarparak durabildi.

OTOBÜS VİNÇ YARDIMIYLA BİNADAN ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan B.Y. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, itfaiye ekipleri otobüsü vinç yardımıyla sıkıştığı market duvarından büyük çabalar sonucu çıkardı. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.