Park halindeyken alev alan araç paniğe neden oldu
1 saat önce
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:24 Kaynak: İHA
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, Kaynarca ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 54 VL 198 plakalı araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA
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