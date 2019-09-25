Son Dakika Haberleri: Park halindeyken alev alan araç paniğe neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Park halindeyken alev alan araç paniğe neden oldu

1 saat önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Park halindeyken alev alan araç paniğe neden oldu, System.String[]

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alan araç itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Kaynarca ilçesine bağlı Merkez Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 54 VL 198 plakalı araçta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek
Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu Şehit teğmenin cenazesinde 'defin krizi!' Vatandaşlar Valiliğe yürüdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:25:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park halindeyken alev alan araç paniğe neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]