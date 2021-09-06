Park halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

KARS'ta park halindeyken motor kısmından dumanlar çıkan minibüse çevredekiler kovalarla su dökerek müdahale etti. Gelen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olay, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kent içinde Digor yolu ve TOKİ hattında yolcu taşıyan minibüsten park halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. İtfaiyeye haber veren vatandaşlar, motor kısmından duman çıkan minibüsteki yangına kovayla su dökerek müdahale etti. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Kars Belediyesi itfaiye ekipleri, minibüsteki yangını söndürdü. Minibüsü kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.