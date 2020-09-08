Park halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Park halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi
Park halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeki minibüs bir anda alev aldı.
Park halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde park halindeki minibüs bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerince sönüdürülen yangında minibüs, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 21.30 sıralarında D-100 yolu Güney Mahallesi'nde park halindeki minibüste bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri minibüsü söndürdü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
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