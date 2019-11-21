Park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy mahallesinde meydana gelen olayda, park halinde bulunan bir otomobil, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev altı. Kısa süre içerisinde otomobilin ön kısmını saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.



Yangın sonrasında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KAYSERİ