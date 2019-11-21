Son Dakika Haberleri: Park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy mahallesinde meydana gelen olayda, park halinde bulunan bir otomobil, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı alev altı. Kısa süre içerisinde otomobilin ön kısmını saran alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.


Yangın sonrasında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:45 Kaynak: İHA
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