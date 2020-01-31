Park halindeyken alevlere teslim olan otomobil küle döndü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Park halindeyken alevlere teslim olan otomobil küle döndü - Son Dakika

Park halindeyken alevlere teslim olan otomobil küle döndü

7 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Park halindeyken alevlere teslim olan otomobil küle döndü, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan otomobil, kullanılmaz hale geldi.


Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.D isimli vatandaşa ait 41 KF 916 plakalı otomobilde park halindeyken henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Banker Bilo' filmi Kocaeli'de gerçek oldu
İngiltere'de iki kişide koronavirüs tespit edildi Bitki çayı içirerek 100 bin liralık aracını çaldılar Otobüs, talihsiz kadını altına alıyordu! Kaza anı kamerada

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:15:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Park halindeyken alevlere teslim olan otomobil küle döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]