Park halindeyken el freni boşalan kamyonet evin bahçesine düştü - Son Dakika

Isparta'da park halindeyken el freni boşalan kamyonet istinat duvarını aşarak, bir evin bahçesine düştü.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Gülcü Mahallesi 3510 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki 32 ET 428 plakalı kamyonet, el freninin boşalması sonucu hareket etti. Bir anda hızlanan kamyonet Gülcü Mahalle Muhtarı Hüseyin Eroğlu'nun evinin bahçesine düştü. Kamyonet evin bahçesinden vinç yardımıyla çıkartıldı. Kazada yaralanan olmazken, kamyonette maddi hasar meydana geldi. - ISPARTA