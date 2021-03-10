Park halindeyken el freni boşalan kamyonet evin bahçesine düştü - Son Dakika

Park halindeyken el freni boşalan kamyonet evin bahçesine düştü
10.03.2021 21:08
Isparta'da park halindeyken el freni boşalan kamyonet istinat duvarını aşarak, bir evin bahçesine düştü.
Isparta'da park halindeyken el freni boşalan kamyonet istinat duvarını aşarak, bir evin bahçesine düştü.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Gülcü Mahallesi 3510 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki 32 ET 428 plakalı kamyonet, el freninin boşalması sonucu hareket etti. Bir anda hızlanan kamyonet Gülcü Mahalle Muhtarı Hüseyin Eroğlu'nun evinin bahçesine düştü. Kamyonet evin bahçesinden vinç yardımıyla çıkartıldı. Kazada yaralanan olmazken, kamyonette maddi hasar meydana geldi. - ISPARTA
Son Dakika Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi