Park halindeyken freni boşalan kamyon 9 araca çarptı - Son Dakika
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Park halindeyken freni boşalan kamyon 9 araca çarptı

17.07.2022 01:26
Park halindeyken freni boşalan kamyon 9 araca çarptı

KIRIKKALE'de, park halindeyken freni boşalan ve hareket eden kamyon, park halindeki 9 araca çarptı.

KIRIKKALE'de, park halindeyken freni boşalan ve hareket eden kamyon, park halindeki 9 araca çarptı. Kazada kamyonda ve 9 araçta hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Yaylacık Mahallesi 379 sokakta meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 71 AAT 011 plakalı kamyon, akü takviyesi yapıldığı sırada freni boşalarak hareket etti. Yokuş aşağı hızlanan kamyon, sokak üzerinde park halinde bulunan 9 araca çarparak durabildi. Kazada, kamyon ve 9 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken, araçlar çekiciler ile yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kırıkkale'de freni boşalan kamyon park halindeki 9 araca çarptı Kırıkkale'de freni boşalan kamyon park halindeki 9 araca çarptı Son Dakika | Kamyonun freni boşaldı, sokak savaş alanına döndü Son Dakika | Kamyonun freni boşaldı, sokak savaş alanına döndü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Park halindeyken freni boşalan kamyon 9 araca çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeyken freni boşalan kamyon 9 araca çarptı - Son Dakika
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