Park Halindeyken Freni Boşalan Kamyonet Evin Duvarına Çarptı
57 dakika önce
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde park halindeyken freni boşalarak hareket eden kamyonet, bir evin duvarına çarparak durabildi.
Kocaeli
'nin Çayırova
ilçesinde park halindeyken freni boşalarak hareket eden kamyonet, bir evin duvarına çarparak durabildi.Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 150 Sokak'da Hüseyin Kurt
'a ait 34 BB 8099 plakalı kamyonet, park halindeyken frenlerinin boşalmasıyla hareket etmeye başladı.
Kamyonet, yolun karşısında beş katlı bir apartmanın giriş katında çarptığı duvarı yıkıp Ömer K'ya ait daireye girerek durdu.
Ev sakinlerinin diğer odalarda bulunduğu sırada meydana gelen kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.
Kamyonet, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:54 Kaynak: AA
Teknisyenin Bilgisayarındaki Cinsel İçerikli Görüntüler, Hastane Ekranlarına Düştü
Son Ankete Göre, 10 HDP'liden 8'i Partisinin Aday Çıkarmadığı Yerde Muhalefete Oy Verecek
Meteoroloji Şiddetli Kar Yağışı Uyarısında Bulundu
Akşener'in Mersin Çözümü Belli Oldu: Kocamaz'ın İş Adamı Olan Oğlu Aday Gösterilecek