Son dakika haberleri! Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı; kaza kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı; kaza kamerada

28.04.2022 15:06

Son dakika haberine göre ANKARA'da kendiliğinden hareket edip geri geri yokuştan hızla inen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan E.G.'ye (8), ardından da otomobile çarptı.

ANKARA'da kendiliğinden hareket edip geri geri yokuştan hızla inen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan E.G.'ye (8), ardından da otomobile çarptı. E.G. ağır yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi 590. Sokak'ta meydana geldi. H.Z.M.?nin (20) park ettiği kamyoneti, kısa süre sonra kendiliğinden geriye doğru hareket etti. Yokuştan hızla inen kamyonet, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan E.G.'ye, ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kazada E.G., kamyonet ile otomobil arasında sıkıştı. Koşarak kaza yerine gelen H.Z.M. kamyoneti çekti. Ailesi tarafından hastaneye götürülen E.G., tedaviye alındı, H.Z.M. ise polis tarafından gözaltına alındı. Bu arada kaza, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya şahit olan vatandaşlar, kamyonetin aniden hareket edip çocuğa çarptığını belirtti.

Son dakika haberleri! Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı; kaza kamerada
Son dakika haberleri! Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı; kaza kamerada

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı; kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Park halindeyken geriye hareket eden kamyonet çocuğa çarptı; kaza kamerada - Son Dakika
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