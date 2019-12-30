Park halindeyken hareket eden greyder otomobile çarptı - Son Dakika

Günyüzü ilçesinde karla kapanan yolları temizleyen greyder, park halindeki otomobile çarpması sonucu araçta hasar oluştu.



Karayolları Genel Müdürlüğü Polatlı 45. Şube Şefliğine ait greyder, yoğun kar yağışı nedeniyle Günyüzü ilçesine yolları temizlemek için geldi. Yemek için mola veren operatör, lokantaya girdiği sırada, rölantide park halinde duran greyder zemininde buzlu olması nedeniyle hareket etmeye başladı. Buzlu zeminde kayarak giden iş makinesi yol kenarında park halinde duran otomobile çarptı. Olayda maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR