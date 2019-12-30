Park halindeyken hareket eden greyder otomobile çarptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Park halindeyken hareket eden greyder otomobile çarptı - Son Dakika

Park halindeyken hareket eden greyder otomobile çarptı

6 saat önce

Günyüzü ilçesinde karla kapanan yolları temizleyen greyder, park halindeki otomobile çarpması sonucu araçta hasar oluştu.

Park halindeyken hareket eden greyder otomobile çarptı, System.String[]

Günyüzü ilçesinde karla kapanan yolları temizleyen greyder, park halindeki otomobile çarpması sonucu araçta hasar oluştu.


Karayolları Genel Müdürlüğü Polatlı 45. Şube Şefliğine ait greyder, yoğun kar yağışı nedeniyle Günyüzü ilçesine yolları temizlemek için geldi. Yemek için mola veren operatör, lokantaya girdiği sırada, rölantide park halinde duran greyder zemininde buzlu olması nedeniyle hareket etmeye başladı. Buzlu zeminde kayarak giden iş makinesi yol kenarında park halinde duran otomobile çarptı. Olayda maddi hasar meydana geldi. - ESKİŞEHİR

Karayolları Genel Müdürlüğü, Polatlı, Günyüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor
Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı İzmir'de yollar karla kaplandı Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat

Son Dakika Haberleri
23:05 Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
23:03 Okul servisinden inen öğrenciye hafif ticari araç çarptı - Son Dakika
23:02 Ağrı'da yoğun sis etkili oluyor (2) - Son Dakika
22:58 Romanya'da kanser hastası ameliyat sırasında yanarak öldü - Son Dakika
22:57 Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
19:14 Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 23:10:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Park halindeyken hareket eden greyder otomobile çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]