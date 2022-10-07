Park halindeyken hareket eden iş makinası duvara çarparak durabildi - Son Dakika
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Park halindeyken hareket eden iş makinası duvara çarparak durabildi

07.10.2022 10:42

Park halindeyken hareket eden iş makinası duvara çarparak durabildiKAYSERİ Kayseri'nin Bünyan ilçesinde park halindeyken birden hareket eden iş makinası, duvara çarparak durabildi.

Park halindeyken hareket eden iş makinası duvara çarparak durabildi

KAYSERİ Kayseri'nin Bünyan ilçesinde park halindeyken birden hareket eden iş makinası, duvara çarparak durabildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şehit Enes Bediz Caddesi'nde meydana gelen olayda, sürücü olmayan park halindeki iş makinası birden hareket ederek yokuş aşağı hareket etti. İş makinasının hareket ettiğini gören vatandaşlar panikle yoldan uzaklaşırken, hareket eden iş makinası da bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Olay anı güvenlik kameralarında

Meydana gelen olayda maddi hasar meydana gelirken, iş makinasının yokuş aşağı gittiği görüntüler de çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Kayseri, Bünyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeyken hareket eden iş makinası duvara çarparak durabildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeyken hareket eden iş makinası duvara çarparak durabildi - Son Dakika
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