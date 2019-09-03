Son Dakika Haberleri: Park halindeyken hareket eden kamyon, 13 araca çarptı
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Park halindeyken hareket eden kamyon, 13 araca çarptı

2 saat önce

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde park halindeyken iddiaya göre el freni çekilmeyen hafriyat kamyonu, hareket ederek 13 araca çarptı.

Park halindeyken hareket eden kamyon, 13 araca çarptı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde park halindeyken iddiaya göre el freni çekilmeyen hafriyat kamyonu, hareket ederek 13 araca çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, hasar gören araçlardan 6'sı kullanılamaz hale geldi.
Kaza, gece saatlerinde Kovancılar'ın Kapıaçmaz mevkisinde meydana geldi. Yol yapım inşaatında çalışan ve plakası belirlenemeyen park halindeki hafriyat kamyonu, iddiaya göre el feneri çekilmediği için kendiliğinden hareket etti. Hız alan kamyon, mesire alanında bulunan araçlara çarptı. Kazada şans eseri yaralanan ve ölen olmazken, araçlardan 6'sı kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kovancılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:27 Kaynak: DHA
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