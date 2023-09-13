Park halindeyken hareket eden kamyon 8 yaşındaki çocuğu ezdi - Son Dakika

Park halindeyken hareket eden kamyon 8 yaşındaki çocuğu ezdi

Son Güncelleme: 13.09.2023 15:13

Gaziantep'te park halindeyken bir anda hareket ederek yokuş aşağı savrulan kamyon, sokakta oynayan 8 yaşındaki çocuğu altına alarak sürükledi. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te park halindeyken bir anda hareket ederek yokuş aşağı hareket eden kamyon, sokakta oynayan 8 yaşındaki Salih Mert Can'ı altına alarak sürükledi. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ALTINA ALIP SÜRÜKLEDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halinde bulunan bir kamyon, bilinmeyen bir nedenle hareket etti. Kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulan kamyon, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki Salih Mert Can'ı altına alarak sürükledi. Ağır yaralanan ikinci sınıf öğrencisi Salih Mert, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Park halindeyken hareket eden kamyon 8 yaşındaki Salih'i ezdi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Talihsiz çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Salih Mert Can'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Park halindeyken hareket eden kamyon 8 yaşındaki Salih'i ezdi
Park halindeyken hareket eden kamyon 8 yaşındaki Salih'i ezdi
Park halindeyken hareket eden kamyon 8 yaşındaki Salih'i ezdi
Kaynak: İHA

Salih Mert, Gaziantep, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Park halindeyken hareket eden kamyon 8 yaşındaki çocuğu ezdi - Son Dakika


Son Dakika
15:56 İstanbul'da suya yüzde 25 zam
15:35 İran'a gidecek olan Ronaldo, tek bir şartla ailesiyle iletişim kurabilecek
15:32 Filenin Sultanları'nın finalde devirdiği Sırbistan'da Boskovic intikam istiyor
15:19 Mehmet Şimşek'in bakanlığında ekonomide neler değişti?
15:09 Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi yaşamını yitirdi
14:57 Sosyal medyada iş kazalarına dikkat çeken genç, aynı makineye ayağını kaptırarak hayatını kaybetti
14:55 Tutuklanan suç örgütü lideri Kaplan, "Bankada hesabınız var mı?" sorusuna yanıt vermedi
14:45 Çin Savunma Bakanı sırra kadem bastı! İki haftadır ortada yok
14:41 Galatasaray, Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ı renklerine bağlamak için harekete geçti
14:32 Tayland'daki "Koi Pla" yemeğinin bir kaşığı bile kansere yol açıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 16:16:24. #1.11#
SON DAKİKA: Park halindeyken hareket eden kamyon 8 yaşındaki çocuğu ezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement