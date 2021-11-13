Park halindeyken hareket eden minibüsün yoldan geçen minibüsle böyle çarpıştı - Son Dakika

- Park halindeyken hareket eden minibüsün yoldan geçen başka bir minibüsle çarpışma anı kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da park halindeyken hareket eden minibüsün yoldan geçen başka bir minibüsle çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Bir akaryakıt istasyonunda park halinde olan 63 UC 212 plakalı minibüs, geriye doğru hareket etmeye başladı. Trafiğin yoğun olduğu kara yoluna çıkan minibüs, yoldan geçen 63 TC 540 plakalı minibüsle çarpıştı, ardından yolun karşısındaki sulama kanalının koruma tellerine çarptı. Yaralının olmadığı kaza sonrası olay yerine giden polis ekipleri, kara yolunda ulaşımı kontrollü sağladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.