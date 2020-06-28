Park halindeyken hareket eden traktörü durdurmak isterken hayatını kaybetti - Son Dakika

Park halindeyken hareket eden traktörü durdurmak isterken hayatını kaybetti
Samsun'da park halindeyken aniden hareket eden traktörü durdurmak isterken ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da park halindeyken aniden hareket eden traktörü durdurmak isterken ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Toptepe mevkisinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile traktör üzerinde seyir halinde olan 73 yaşındaki Süreyya Tuncer bir ara duran traktörden arkadaşı ile indi. Yaşlı adam park halindeki traktör aniden hareket edince traktörü durdurmak isterken traktörün üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süreyya Tuncer, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Samsun'daki hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 16:29 Kaynak: İHA
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