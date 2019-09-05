Son Dakika Haberleri: Park halindeyken kaymaya başladı, 7 araca çarparak durabildi...O anlar kamerada
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Park halindeyken kaymaya başladı, 7 araca çarparak durabildi...O anlar kamerada

2 saat önce

Park halindeyken kaymaya başladı, 7 araca çarparak durabildi.

Park halindeyken kaymaya başladı, 7 araca çarparak durabildi...O anlar kamerada

Kazada şans eseri kimse yaralanmadı

İSTANBUL - Sultangazi'de park halindeyken kaymaya başlayan hafif ticari araç, 7 araca çarptıktan sonra durabildi. O sırada caddede yürüyenler şans eseri aracın altında kalmaktan kurtulurken, kaza anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Caddeye aracını parkeden sürücü bir tekstil firmasına girdi. Yaklaşık 10 dakika sonra araç kaymaya başladı. Yokuş aşağıya kayan araç, park halindeki 7 araca çarptı. Kazada cadde kenarında bulunanlar ve yürüyenler şans eseri aracın altından kalmaktan kurtuldu. Aracın kaydığını gören yol kenarındaki bir polis, çevredekileri uyarmaya çalıştı. Aracın çarptığı son araç ise çarpmanın şiddeti ile yan yattı.

Kayan araç ise yoğun trafiğin olduğu caddeye girmeden son anda dururken, kaza anında yaşanan panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kaldırım üzerinde bekleyen vatandaşların yanında bulunan yoldan bir anda aracın kayarak gittiği ve daha sonra araçlara çarpa çarpa durduğu görünüyor. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Sultangazi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:29 Kaynak: İHA
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