Park Halindeyken Yanan Minibüsü, Evine de Zarar Verdi
5 saat önce
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Şenol Özekim'in ait minibüs, bilinmeyen nedenle alev alarak yandı.
BURSA'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde, Şenol Özekim'in ait minibüs, bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Yangında, Özekim'in evi zarar görürken, minibüsü ise kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 20.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş
Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bulunan fabrikaya servis yapan Şenol Özekim, 16 ABC 015 plakalı minibüsünü 2 katlı evinin önüne park etti. Bir süre sonra duman kokusu alan Özekim, dışarı çıktığında minibüsünün yandığını görerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Özekim'in minibüsü kullanılamaz hale gelirken, evinin dış kaplaması da zarar gördü.
Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:51 Kaynak: DHA
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