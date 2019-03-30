Park Halindeyken Yanan Otomobil Hurdaya Döndü
35 dakika önce
Park halindeyken yanan otomobil hurdaya döndü Kahramanmaraş'ta yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Park halindeyken yanan otomobil hurdaya döndü Kahramanmaraş
'ta yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Dulkadiroğlu
ilçesi Yenişehir
Mahallesi 14.sokakta meydana geldi. Park halindeki 46 HU 041 plakalı beyaz otomobilin iç kısmında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevreden geçen bir vatandaşın durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsünün aracını park ederek evine gittiği ve eve girdiği sırada yangın haberini aldığı öğrenildi. İtfaiye
ekipleri yangını söndürürken, hurdaya dönen araç kullanılamaz hale geldi. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:29 Kaynak: İHA
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