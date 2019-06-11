Son Dakika Haberleri: Park halindeyken yanmaya başlayan panelvan metal yığınına döndü
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Park halindeyken yanmaya başlayan panelvan metal yığınına döndü

3 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, park halindeyken yanmaya başlayan panelvan metal yığınına döndü.

Park halindeyken yanmaya başlayan panelvan metal yığınına döndü, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, park halindeyken yanmaya başlayan panelvan metal yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası merkez Hacıfeyzullah Mahallesi Tepe Sokak'ta park halinde olan 09 BU 854 plakalı son model panelvan, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:04 Kaynak: İHA
Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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