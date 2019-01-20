Son Dakika Haberleri: Park Hospital'a 'Bebek Dostu Hastane' Ödülü Verildi

Park Hospital'a 'Bebek Dostu Hastane' Ödülü Verildi

52 dakika önce

Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Bebek Dostu Hastane' ödülüne layık görüldü.

Park Hospital'a 'Bebek Dostu Hastane' Ödülü Verildi, System.String[]
Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 'Bebek Dostu Hastane' ödülüne layık görüldü.

Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi olarak bölge halkına en iyi sağlık hizmetini sunma gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi Genel Müdürü Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. İdris Ahmet Çakır, "Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi hizmete girdiği günden itibaren vermekte olduğu hizmetler sayesinde sadece Adıyaman'da değil, bölgemizde adından söz edilen sağlık kuruluşlarından birisi olmuş, daha iyisini yapmak adına da çalışmalarını sürdürmektedir. Sağlık Bakanlığımız tarafından başlatılan anne ve çocuk sağlığı hizmetleri kapsamında çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, ölümlerin önlenmesi amacıyla diğer çocuk sağlığı programlarıyla birlikte anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı kapsamında hastanemiz ilk günden bugüne çalışmalarını en güzel şekilde tamamlayarak 'Bebek Dostu Hastane' ödülüne layık görülmüştür. Hastane olarak hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini ön planda tutarak çalışmalarımıza aynı duyarlılıkla devem edeceğiz" dedi.

Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesinin çalışmalarının takdire şayan olduğunu dile getiren İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, "Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan bu proje kapsamında, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından Adıyaman'da bulunan hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde başarılı programlar planlanarak hayata geçirildi. Bakanlık ve il sağlık müdürlüğümüz tarafından yapılan denetimler neticesinde, ilimizde hizmet veren Adıyaman Özel Park Hospital hastanesi proje kapsamında Anne sütünün özendirilmesi, teşvik edilmesi konusunda çalışmalar yaptı. Sağlık müdürlüğümüzün belirlemiş olduğu tüm koşulları yerine getirdiklerinden dolayı Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi 'Bebek Dostu Hastane' ödülüne layık görüldü" diye konuştu.

Müdür Öz, 'Bebek Dostu Hastane' ödülünü Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesi Genel Müdürü Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Op. Dr. İdris Ahmet Çakır'a teslim ederek, hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

Adıyaman, Bebek, Güncel
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