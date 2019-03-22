Park İçindeki Trafo Alev Aldı
54 dakika önce
Denizli'de köprülü kavşaktaki parkta bulunan trafo alev aldı.
Denizli
'de köprülü kavşaktaki parkta bulunan trafo alev aldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Merkezefendi
ilçesi Sümer Mahallesinde bulunan Üçgen Köprülü
Kavşağı içerisindeki parkta meydana geldi. Park içindeki elektrik trafosundan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine parka gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yanına müdahale etti. Trafodaki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması başlattı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:37 Kaynak: İHA
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