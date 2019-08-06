Park kavgası taraflarında "Polise saldırı ve Cumhurbaşkanına hareket yok" açıklaması

Adana'da park halindeki araçlara trafik polisinin ceza yazmasından dolayı çıkan arbedede polise saldırdıkları iddia edilen esnaf, polise saldırı ya da cumhurbaşkanına hakaret eyleminin sözkonusu olmadığını söyledi.

Adana'da park halindeki araçlara trafik polisinin ceza yazmasından dolayı çıkan arbedede polise saldırdıkları iddia edilen esnaf, polise saldırı ya da cumhurbaşkanına hakaret eyleminin sözkonusu olmadığını söyledi.



Olay, dün 17.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polisleri, Melekgirmez sokakta yola sağlı sollu araç park edildiğini görünce, araç sahiplerini uyardı. Uyarılara rağmen araçlarını kaldırmayanlara da yanlış parktan trafik cezası kesti. Bu nedenle sürücüler, esnaf ve trafik polisin katıldığı arbede çıktı. Polis arbede çıkınca yunus ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen ekipler de arbede devam edince biber gazı ve copla müdahale edip havaya ateş açtı. Daha sonra karakola giden polis ve vatandaşlar birbirinden şikayetçi oldu. Bu olaylarda bazı vatandaşların polise ve Cumhurbaşkanına hakaret ettiği öne sürüldü.



Olayı karışan sürücü ve esnafta bir açıklama yaparak kendilerinin kesinlikle polise saldırmadığını belirterek, "Bir arkadaşımız dükkanına mal indirmek için duraklama yaptı. Ancak trafik polisi gelip buna ceza yazdı. Polis sokağın başında birileriyle tartışmış gelip burada hıncını bu esnaftan çıkardı. Esnaf kanuna göre de 5 dakika duraklama hakkının olduğunu söylemesine rağmen ceza yazınca tartışma çıktı. Yunus ekiplerinin gelmesiyle tartışma büyüdü. Polis bize müdahale etti. Biz kesinlikle ne polis ne de Cumhurbaşkanına hakaret etmedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a neden hakaret edelim" dediler. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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