Son Dakika Haberleri: Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 5 yaralı, 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 5 yaralı, 4 gözaltı

41 dakika önce

BURSA'da, araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, 20 kişinin karıştığı taşlı- sopalı kavgaya dönüştü.

Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 5 yaralı, 4 gözaltı, System.String[]
BURSA'da, araç parkı nedeniyle çıkan tartışma, 20 kişinin karıştığı taşlı- sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i polis, 5 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Komşu esnaf arasında dükkan önüne araç parkı nedeniyle tartşma çıktı. Ancak tartışma kısa sürede 20 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sopayla saldırıp, taş attığı kavgayı tesadüfen olay yerinde bulunan sivil polis memuru engellemek istedi. Ancak polis memuru, başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis ekiplerinin, güçlükle ayırdığı kavgada polis memurunun da aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sabah, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı
Sardinya Adası'ndan hatıra olsun diye 40 kilo kum alan çift, hapis cezasıyla karşı karşıya Küçük kızı istismar ettiği iddia edilen kişi kargaşadan faydalanarak kayıplara karıştı Milyon euroluk vurgunun zanlısı eğlenirken yakalanmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 12:41:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Park kavgasında 20 kişi birbirine girdi: 5 yaralı, 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]