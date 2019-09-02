- Park kavgasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, park yüzünden çıkan kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre tıraş olmak için aracını bir lokantanın önüne park eden Mehmet Ali Sevik, lokanta çalışanlarının uyarısı ile karşılaştı. Lokanta çalışanlarının aracını park ettiği yerden kaldırmasını istediği Mehmet Ali Sevik, tıraş olup hemen çıkacağını söyledi. Taraflar arasında başlayan tartışmanın ardından lokanta çalışanı M.Ç. ile ağabeyi C.Ç. bıçakla Mehmet Ali Sevik'e saldırdı. Mehmet Ali Sevik, olayda boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali Sevik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaya karışan M.Ç.'nin daha sonra polise teslim olduğu C.Ç.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.