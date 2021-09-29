Park kavgasında dayısını öldüren yeğen ile babasına hapis cezası - Son Dakika

KONYA'da evin önüne araç parkı nedeniyle çıkan kavgada dayısı Nevzat Akkoyun'u (53) sırtından ve göğsünden bıçaklayan Hasan Hüseyin Yalçın (23) ile başına keserle vuran babası Seyit Ali Yalçın (48), 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 28 Temmuz 2020 günü saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi 13187 Sokak'ta meydana geldi. Seyit Ali Yalçın ile komşusu olan kayınbiraderi Nevzat Akkoyun arasında, evin önüne araç park etme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, aile fertlerinin de katılmasıyla kavgaya dönüştü. Hasan Hüseyin Yalçın, dayısı Nevzat Akkoyun'u sırtından ve göğsünden bıçakladı, babası Seyit Ali Yalçın da başına keserle vurdu. Kavgada Akkoyun'un kızı Açelya Akkoyun (21) aldığı darbe sonucu başından, oğlu Mesut Akkoyun (27) ise göğsünden bıçakla hafif yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nevzat Akkoyun, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Akkoyun'un otopsi sonucu vücudunda 2 bıçak yarası bulunduğu, başında da keser darbesi nedeniyle yaralanmaların olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 5 kişiden Hasan Hüseyin Yalçın ile babası Seyit Ali Yalçın tutuklandı. Diğer aile fertleri anne Zehra, kızları Burcu ve Gamze Yalçın ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. FAL BAKAN EŞİNE GELENLER, ARAÇLARINI PARK EDİYORMUŞOlayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evleri yan yana olan iki aile arasında 2 haftadır park meselesi nedeniyle problem olduğunu, tartışmalar yaşandığını tespit etti. Seyit Ali Yalçın'ın eşinin fal baktığı, bu yüzden eve gelen kişilerin çok olması nedeniyle Nevzat Akkoyun'un evinin önüne araç park edildiği ileri sürüldü.KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI SAVURDUM Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan Yalçın ailesi fertleri, dün son kez hakim karşısına çıktı. Hasan Hüseyin Yalçın, son savunmasında bıçağı kendini korumak için savurduğunu belirterek, "Olay çıkmaması için sürekli polisi aradık. Ağır hakaretler ve tehditler ediyordu. Nevzat bıçak çekti. Bıçağı ondan aldım. Arbede sırasında kendimi korumak için bıçağı savurdum. Babam Nevzat'ı bıçaklamadı. Zaten savcılıkta samimi ikrarım var" dedi.Seyit Ali Yalçın ise, "Maktul bize sürekli tehdit ve küfürler ediyordu. Çocuklarımın sesine dışarı çıktım. Oğlumun ne zaman dışarı çıktığını görmedim. Böyle bir olay olacağını bilseydim oğlumu bırakmazdım. Nevzat, oğlumla kavga ediyordu. Koruma duygusuyla elime keser aldım ve savurdum ama birine geldi mi hatırlamıyorum. Sadece korumak istedim. Birini yaralamak istemedim" diye konuştu.HAKSIZ TAHRİKLE 12 YIL 6'ŞAR AY HAPİS

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Seyit Ali Yalçın ve oğlu Hasan Hüseyin Yalçın'ın 'kasten öldürme' suçunu haksız tahrik altında işlediklerini belirterek 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Heyet, Hasan Hüseyin Yalçın'ı, Mesut Akkoyun'u da yaraladığı için de 7,5 ay daha hapis cezası verdi. Olaya karışan diğer aile fertleri anne Zehra, kızları Burcu ve Gamze Yalçın'ın 'kasten yaralama" suçundan aldıkları 1 yıl 6'şar ay hapis cezasının hükmün açıklanması geri bırakıldı.