Park kavgasında komşusunun burnunu kırdı

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Muhammed Ali K.'nın (23), araç park etme meselesi yüzünden çıkan tartışmada komşusu esnaf Ahmet Çimen'i (58) darbederek, burnunu kırdığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, geçen Cuma günü ilçe merkezinde Ahmet Çimen'in evinin önünde meydana geldi. Develi Şehit Müsellim Ünal Anadolu Lisesi'nde beden öğretmeni olan Muhammed Ali K., iddiaya göre otomobilini komşusu Ahmet Çimen'in oturduğu binanın önüne park etti. Ahmet Çimen ve oğlu Mustafa Çimen (25) Muhammed Ali K.'dan otoparka ve binaya girişi engellediği gerekçesiyle otomobilini çekmesini istedi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Muhammed Ali K., eline aldığı taşla Ahmet Çimen'in burnuna ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak kaçtı. Yaralanan Ahmet Çimen ise çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi edilen Çimen'in burnunda 9 kırık oluştuğu belirlenirken, zarar gören yüzüne de 15 dikiş atıldı.

'BURNUMDA 9 KIRIK VAR'

Ahmet Çimen, hastanedeki tedavisinin ardından polise giderek şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ahmet Çimen, kavganın araç park etme meselesinden çıktığını belirterek, "Aracını otoparka ve binaya girişi engelleylecek şekilde park etmiş. Kaldırmasını isteyince hakaret ve küfür etmeye başladı. Sonra oğluma kafa attı. Sonra yerden taş alıp oğluma vuracakken ben araya girdim. Bu sefer bana vurmaya başladı. Önce burnuma vurdu. Burnumda 9 tane kırık var. Alnımın üzerine 13, gözümün altına da 2 tane dikiş attılar. Ben kanlar içinde yere yığılınca oğlum bu kişiyi tutmaya çalışmış. Oğlum bağırıp, 'babamı öldürüyorlar' deyince bu kişi kaçmış. Şikayetçiyiz, cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de beden eğitimi öğretmeninin karıştığı olayla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.