Park kavgasında polisin parmağını kıran şahıs tutuklandı - Son Dakika

Park kavgasında polisin parmağını kıran şahıs tutuklandı

09.10.2020 16:51

Park kavgasında polisin parmağını kıran şahıs tutuklandı Bolu'da iki esnaf arasında yaşanan araç park kavgasına müdahale etmek için giden polis memurunun parmağını kıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Park kavgasında polisin parmağını kıran şahıs tutuklandı

BOLU - Bolu'da iki esnaf arasında yaşanan araç park kavgasına müdahale etmek için giden polis memurunun parmağını kıran şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karaçayır mahallesi Hitit sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki esnaf arasında araçlarını park etme sorunu nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleriyle park tartışmasına karışan İlhan Caba ve Ayla Caba arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen İlhan Caba, olaya müdahale eden bir polisin parmağını kırdı. Bekçi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilen Caba, polis aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İlhan Caba, "Görevli memura mukavemet ve yaralama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanacak cezaevine gönderildi.

Park kavgasında polisin parmağını kıran şahıs tutuklandı
Park kavgasında polisin parmağını kıran şahıs tutuklandı
Park kavgasında polisin parmağını kıran şahıs tutuklandı
Park kavgasında polisin parmağını kıran şahıs tutuklandı

Esnaf, Polis, ihbar, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park kavgasında polisin parmağını kıran şahıs tutuklandı - Son Dakika

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