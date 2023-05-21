Sokakta park kavgası yerini boks ringini aratmayan görüntülere sebep oldu

Parktaki tartışma kana bulandı! Öldüren 14, ölen ise henüz 13 yaşındaydı

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Geçtiğimiz günlerde Namık Kemal Mahallesi'nde iddiaya göre, uzun süredir park yeri nedeniyle tartışan komşular yine karşı karşıya geldi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Dün akşam saatlerinde çıkan park yeri tartışması, bu sefer kavgaya dönüştü. Adeta boks ringine dönen sokakta komşular birbirine tekme tokat saldırırken, mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. Kavga sırasında bir adamın komşusunu yumrukla yere serdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.