Sokakta park kavgası yerini boks ringini aratmayan görüntülere sebep oldu - Son Dakika
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Sokakta park kavgası yerini boks ringini aratmayan görüntülere sebep oldu

21.05.2023 11:27

İstanbul'da gerçekleşen olayda komşular uzun süredir park yeri nedeniyle tartışmalar yaşıyordu. Son çıkan tartışma yerini kavgaya bırakırken, bir adamın yumrukla yere düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Namık Kemal Mahallesi'nde iddiaya göre, uzun süredir park yeri nedeniyle tartışan komşular yine karşı karşıya geldi.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Dün akşam saatlerinde çıkan park yeri tartışması, bu sefer kavgaya dönüştü. Adeta boks ringine dönen sokakta komşular birbirine tekme tokat saldırırken, mahalle sakinleri durumu polise haber verdi. Kavga sırasında bir adamın komşusunu yumrukla yere serdiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • ünal üci: Mertçe bir kavga olmuş,silah bıçak yok.Ama yinede olmasaymış keşke. Cevap Yaz 18 3 Yayından Kaldır
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İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sokakta park kavgası yerini boks ringini aratmayan görüntülere sebep oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sokakta park kavgası yerini boks ringini aratmayan görüntülere sebep oldu - Son Dakika
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