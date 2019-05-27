Son Dakika Haberleri: 'Park' kavgasını polis, havaya ateş edip sonlandırdı: 5 gözaltı

'Park' kavgasını polis, havaya ateş edip sonlandırdı: 5 gözaltı

4 saat önce

ŞANLIURFA'da, iş yeri önüne araç park edilmesi yüzünden dükkan sahibi ile sürücü arasında, sopaların da kullanıldığı kavga çıktı.

'Park' kavgasını polis, havaya ateş edip sonlandırdı: 5 gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, iş yeri önüne araç park edilmesi yüzünden dükkan sahibi ile sürücü arasında, sopaların da kullanıldığı kavga çıktı. İhbarla gelen polis ekipleri, havaya ateş ederek, kavgayı sonlandırırken, 5 kişiyi gözaltına aldı. Olay, öğle saatlerinde, kent merkezindeki valilik binası önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, iddiaya göre, valilikteki işlemlerini halletmek için iş yeri önüne otomobilini park etti. Bu sırada dükkan sahibi, sürücüden, iş yerinin girişini kapattığını savunduğu aracını çekmesini istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyüp, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş ederek, kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karışan 4 kişi ile bu sırada görüntü çekmeye çalıştığı belirtilen yerel gazete muhabiri gözaltına alındı. Otomobil ise çekiciyle emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:51 Kaynak: DHA
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