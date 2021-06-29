Park Orman Narlıdere açılıyor - Son Dakika

Açılış öncesinde 'Denizden Ormana Bisiklet Turu' ve Dağ Bisikleti Yarışı da yapılacak. Başkan Ali Engin "Narlıderemize güzel bir tesis daha kazandırdık. Bisiklet Yarışması ile bu açılışımızı taçlandıracağız. Herkesi bekliyoruz" dedi.

PARK ORMAN 3 TEMMUZ'DA AÇILIYOR

Narlıdere Belediyesi tarafından, -kentin oksijen deposu Ali Onbaşı Deresi üzerinde yapımını tamamlanan-Park Orman Narlıdere Tesisleri 3 Temmuz Cumartesi günü saat 15.00'te açılacak. Gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında, sabah 11.00'de Bisiklet Sürüşü yapılacak. Sahilevleri'nden başlayacak olan etkinlik, kenti boydan boya saran bisiklet yolu boyunca devam edecek.

DAĞ BİSİKLETİ YARIŞMASI

Saat 13.00'te ise Park Orman Narlıdere Tesisleri önünden, profesyonel yarışçıların katılacağı Dağ Bisikleti Yarışması başlayacak. 12 kilometrelik parkurda yapılacak yarışın ardından, dereceye giren bisikletçilere ödüller verilecek. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenecek yarışmaya katılım için, belediyenin web sitesi üzerinden bilgi alınabilecek.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Narlıderemize; ailelerin huzurla kullanabileceği güzel bir tesis daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Park Orman Narlıdere'nin açılışını bisiklet sürüşü ve Dağ Bisikleti Yarışması ile taçlandırıyoruz. Gün boyu sürecek etkinliklerimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.