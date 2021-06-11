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Park tartışmasında çarşaflı kadını tehdit eden sanığa para cezası - Son Dakika

Park tartışmasında çarşaflı kadını tehdit eden sanığa para cezası

11.06.2021 12:44
Park tartışmasında çarşaflı kadını tehdit eden sanığa para cezası, System.String[]

Zeytinburnu'nda park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada çarşaflı bir kadına kıyafetiyle ilgili hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan kadına 360 lira para cezası verildi.

Zeytinburnu'nda park meselesi nedeniyle çıkan tartışmada çarşaflı bir kadına kıyafetiyle ilgili hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan kadına 360 lira para cezası verildi.

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki-sanıklar Füsun Aktan, Cezmi Kocabek ve Aysen Kocabek ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan müşteki-sanık Füsun Aktan, olay günü araç park meselesinden önce Cezmi Kocabek ile tartışmaya başladığını belirterek, sonrasında sanığın eşi Aysen Kocabek'in de tartışmaya dahil olup kendisine küfür ettiğini savundu.

Müşteki-sanıklara hakarette bulunmadığını ve sadece "sizinle mahkemede görüşeceğim" karşılığını verdiğini ifade eden Aktan, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Müşteki-sanık Aysen Kocabek de, olay günü araç park meselesinden Füsun Aktan ile aralarında tartıştıklarını belirterek, "Tartışmanın başında yalnızca parmağımla 'bir dakika' işareti yapmıştım. Ancak o bana doğrudan 'bütün türbanlılar aynısınız' şeklinde içinde çarşafımla ilgili küfür olan bir cümle söyledi. Tartışmamızı çevredeki bir kişi de duymuş ve kendisi bütün türbanlılara küfür edilince tanıklık yapmak istemiş. Şikayetçiyim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Diğer müşteki-sanık Cezmi Kocabek de olay günü park nedeniyle Füsun Aktan ile aralarında bir gerginlik yaşandığını, tam park yerine girecekken birden Aktan'ın kendisine hakaret içeren ifadeler kullandığını ve sonrasında eşiyle tartıştığını söyledi.

Füsun Aktan'ın eşine küfür ettiğini ifade eden müşteki sanık Kocabek, "Eşim ona küfür etmedi. Aktan bana eşimin çarşafıyla ilgili küfür etti. Ben Füsun Hanım'a küfür etmedim, tehditte bulunmadım. Şikayetçi de değilim." dedi.

Karar

Dosyayı karara bağlayan mahkeme müşteki sanık Füsun Aktan'ın, Aysen Kocabek'e karşı "basit tehdit" suçundan 360 lira para adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme sanıkla ilgili daha önce verilmiş bir cezada hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı olması nedeniyle hakkındaki bu hükmün açıklanmasını geriye bırakmadı.

Müşteki-sanık Cezmi Kocabek'i de yine "basit tehdit" suçundan 360 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Müşteki-sanık Aysen Kocabek'e de müşteki-sanık Füsun Aktan'a "hakaret" ettiği için dava açıldığını belirten mahkeme, hakaretin karşılıklı olması nedeniyle iki sanığa da ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Mahkeme, Cezmi Kocabek'in "hakaret" suçunu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilmemesi nedeniyle beraatine karar verdi.

"Bu cezayı kabul etmiyorum"

Duruşma sonrasında açıklama yapan Aysen Kocabek, "Çarşafıma ve namusuma hakaret edildi ve bütün türbanlıların türbanına hakaret edildi. Ben de türbanı ve çarşafı korumak için mahkeme açtım. Sonuçtan hiç memnun değilim. Bütün türbanlılar adına bütün kamu adına bu davayı açtım. Bu cezayı kabul etmiyorum. Kararın bir üst mahkemeye çıkarılmasını rica ediyorum. Herkesin kendine özgü bir özgürlük hakkı var. Herkes kendi çarşafını giyebilir ya da açık gezebilir. Kapalılara bu kadar saldırı nedir, çözemiyorum." dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki sanıklar Aysen Kocabek eşi Cezmi Kocabek ve Füsun Aktan'ın Zeytinburnu'nda 10 Eylül 2020'de park meselesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığı ve müşteki sanık Aktan'ın müşteki sanık Aysen Kocabek'e çarşafıyla ilgili hakarette bulunup ve tehdit ettiği belirtilmişti.

Müşteki sanık Füsun Aktan'ın müşteki sanık Cezmi Kocabek'e de eşinin çarşafıyla ilgili hakaret ve tehdit ettiği anlatılan iddianamede, müşteki sanık Aysen Kocabek'in de müşteki sanık Aktan'a hakaret, müşteki sanık Cezmi Kocabek'in de müşteki sanık Aktan'ı tehdit ettiği kaydedilmişti.

İddianamede, müşteki sanık Aysen Kocabek'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar, müşteki sanık Cezmi Kocabek'in "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar, müşteki sanık Füsun Aktan'ın da "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 9 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Park tartışmasında çarşaflı kadını tehdit eden sanığa para cezası
Park tartışmasında çarşaflı kadını tehdit eden sanığa para cezası

Zeytinburnu, Para Cezası, Mahkeme, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Park tartışmasında çarşaflı kadını tehdit eden sanığa para cezası - Son Dakika


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