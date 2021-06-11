Üye Girişi
PARK TARTIŞMASINDA 'TEHDİT' DAVASINDA 360 LİRA PARA CEZASI - Son Dakika

PARK TARTIŞMASINDA 'TEHDİT' DAVASINDA 360 LİRA PARA CEZASI

11.06.2021 11:44

ZEYTİNBURNU'nda park meselesinden tartıştığı Aysen Kocabek'e tehditler savurduğu iddiasıyla yargılanan Füsun Aktan'a 360 TL adli para cezası verildi.

ZEYTİNBURNU'nda park meselesinden tartıştığı Aysen Kocabek'e tehditler savurduğu iddiasıyla yargılanan Füsun Aktan'a 360 TL adli para cezası verildi.

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan müşteki- sanıklar Füsun Aktan ve Aysen Kocabek ile Kocabek'in eşi Cezmi Kocabek katıldı.

"BEN ONLARA KESİNLİKLE KÜFÜR ETMEDİM "

Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada savunması alınan Füsun Aktan, park meselesi sebebiyle önce Cezmi Kocabek ile tartışmaya başladığını anlatarak, "Sonra eşi de tartışmamıza dahil oldu ve bana küfürler etti. Ben ettiği küfüre karşılık sadece 'sensin' dedim. Tartışmada Cezmi Kocabek küfür etmedi. Sadece Aysen Kocabek etti. Cezmi Kocabek, 'Sen bizim arkamızda kim var biliyor musun, senle çok fena uğraşacağım' dedi. Ben onlara kesinlikle küfür etmedim, tehdit edici de hiçbir şey söylemedim. Yalnızca sizinle mahkemede görüşeceğim dedim. Olay esnasında Aysen hanım arabadan öyle bir indi ki kapımı kilitlemek zorunda kalmıştım. Şikayetçiyim" dedi.

"'ÇARŞAFLI,BÜTÜN TÜRBANLILAR AYNISINIZ' DİYEREK, KÜFRETTİ"

Çarşaflı olduğu gerekçesiyle ağır hakaret ve küfürlere maruz kaldığını öne süren Aysen Kocabek de "Olay günü park meselesinden dolayı Füsun hanımla aramızda tartışma çıktı, tartışmanın başında yalnızca parmağımla bir dakika işareti yapmıştım. Ancak, o bana doğrudan küfür ederek, 'Çarşaflı, bütün türbanlılar aynısınız, ben size göstereceğim, sizi sürüm sürüm süründüreceğim' dedi. Ben ona kesinlikle küfür etmedim. Bu olaydan hemen sonra elektrik idaresinde de eşime 'Karın çarşafını alsın' şeklinde başlayıp sinkaflı küfürlerde bulunmuş. Tartışmalarımızı çevredeki Ayhan Yücel isimli şahıs duymuş. Kendisi bütün türbanlılara küfür edilince tanıklık yapmak istemiş. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"'SİZİNLE MAHKEMEDEN SONRA DA UĞRAŞACAĞIM' DEDİ"

Cezmi Kocabek ise, "Tam park yerine girecekken birden gelip bana küfretti, akabinde eşim Aysen ile tartışmaya başladı. Eşime küfürler etti, eşim küfretmedi. Hepimize 'Size göstereceğim, sürüm süründüreceğim' dedi. Bu olay son bulduktan sonra da elektrik idaresindeyken yanıma geldi, bu esnada eşim yanımda yoktu. Bana 'O karın çarşafını alsın' diye başlayıp, sinkaflı küfürler etti. Daha sonra 'Sizinle mahkemeden sonra da uğraşacağım, siz benim kim olduğumu bilmiyorsunuz' dedi. Ben Füsun'a küfür etmedim, şikayetçi de değilim" dedi.

"VİCDANIMA DOKUNDUĞU İÇİN TANIKLIK YAPMAK İSTEDİM"

2 tarafı da tanımadığını belirten tanık Ayhan Yücel, "Olay günü ben kahvaltı yaparken camın açık olması sebebiyle binanın içindeki tartışmayı duydum. Baktığımda başı açık bir kadın, çarşaflı bir kadına küfür etti; 'Siz türbanlılar hepiniz öylesiniz' dedi. Çarşaflı kadının yanındaki adam onu susturmak isteyince 'Sen sus' diyerek, ona da küfretti. Çarşaflı kadın ve yanındaki adam küfretmediler, açık olan kadın onları küfürleriyle bastırdı. Ben vicdanıma dokunduğu için tanıklık yapmak istedim, bu olay sonrasında esnaf da Füsun hanıma tepki gösterdi. Ben iki tarafı da tanımıyorum" ifadelerini kullandı.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, müşteki sanık Cezmi Kocabek'i, Füsun Aktan'a yönelik 'basit tehdit' suçundan 360 TL adli para cezasıyla cezalandırıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Müşteki-sanık Füsun Aktan'ı da Aysen Kocabek'e yönelik 'basit tehdit' suçundan 360 TL adli para cezasına çarptırdı.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Aysen Kocabek, 'Bu karara kesinlikle karşıyım. Bir çarşafa, bir namusa küfrün bedelinin sadece 360 TL olmasını asla hazmedemiyorum" dedi.

PARK TARTIŞMASINDA 'TEHDİT' DAVASINDA 360 LİRA PARA CEZASI
PARK TARTIŞMASINDA 'TEHDİT' DAVASINDA 360 LİRA PARA CEZASI
PARK TARTIŞMASINDA 'TEHDİT' DAVASINDA 360 LİRA PARA CEZASI
PARK TARTIŞMASINDA 'TEHDİT' DAVASINDA 360 LİRA PARA CEZASI

Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Lirası, Para Cezası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PARK TARTIŞMASINDA 'TEHDİT' DAVASINDA 360 LİRA PARA CEZASI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

3 metrelik kılıç balığını görenler telefona sarıldı 13:28 3 metrelik kılıç balığını görenler telefona sarıldı 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 13:25 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum 13:23 Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum
Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor 12:41 Torbacıları komşusu ihbar etti: Daireden esrar kokusu geliyor Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti 12:11 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi 11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi
Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek 11:21 Son Dakika! Taksi ve dolmuş esnafı ile ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar yarından itibaren aşı olabilecek İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor 11:14 İkinci el otomobil fiyatına boğa! 1 ton 150 kilogramlık boğa çıktığı baskülü kırıyor

Son Dakika Haberleri
13:25 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü
13:24 Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı
13:23 FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis
13:23 Eser Yenenler, photoshop yapıp kaslı karesini paylaşan eşine sitem etti: İnsanların ağzına sakız oldum
12:10 Dünyanın takip edeceği İtalya maçı öncesi Bizim Çocuklar imaj değişikliğine gitti
12:02 Türk asıllı çiftin banka hesabından 500 bin euro çıktı! Fransa'da devletten yoksulluk yardımı alıyorlardı
11:57 112 çağrı merkezine gelen çağrılar hayrete düşürüyor: Bir şikayetim yok ama neden olmasın
11:53 İçişleri Bakanlığı'ndan "Baro Genel Kurulları" konulu genelge gönderildi: Üye sayısı 400'ün altındaki barolar genel kurullarını yapabilecek!
11:47 Piyasalarda hızlı düşüş yaşanıyor! Dolar 8,32'ye, gram altın 507 liraya geriledi
11:45 Galatasaray'a transfer olan Aytaç Kara ve Alpaslan'ın maaşı belli oldu
Marmara'nın altı üstünden korkunç! Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi Marmara'nın altı üstünden korkunç! Müsilajın deniz altındaki tahribatı görüntülendi         
13:29
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik davada ceza yağdı: 6 kişiye 6 yıl 3 ay hapis         
13:23
Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı Kan donduran olayın şakadan ibaret olduğu savunuldu! Banka müdürü, kadın çalışanının kafasına silah dayamıştı         
12:35
Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım Mine Tugay takipçileriyle dertleşti: Ölümü hala atlatamadım         
12:03
Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı Deniz Gezmiş'in bilinmeyen bir fotoğrafı daha ortaya çıktı         
11:25
Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı Abdurrahim Albayrak, katıldığı yayından hüngür hüngür ağlayarak çıktı         
11:18
Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı Survivor 2021'de Berkay'ın kendi takımındaki yarışmacıyı eleme adayı yapması herkesi şaşırttı         
10:49
Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı Yomra'da Belediye Başkanı Bıyık'a 5 el ateş eden saldırgan, kayıplara karıştı         
10:41
Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek Kadın hastanın karnında mala unutuldu! Sağlık Bakanlığı 82 bin lira tazminat ödeyecek         
09:41
Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi Deniz Uğur ve Erdinç Gülener dünyaevine girdi         
07:52
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Sermiyan Midyat'tan Sermiyan Midyat'tan "Kanal İstanbul" göndermeli olay Sedat Peker videosu: Vallahi yenileceğiz         
22:01
Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti Spor salonunda büyük skandal! Eğitmen, halter kaldıran kadını kalçalarına dokunarak taciz etti         
21:04
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?" sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok         
18:37
Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 13:34:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PARK TARTIŞMASINDA 'TEHDİT' DAVASINDA 360 LİRA PARA CEZASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement