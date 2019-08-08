Park, UEFA Süper Kupa maçına hazırlanıyor
1 saat önce
İngiliz ekipleri Liverpool ile Chelsea arasında 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak Vodafone Park'ta hazırlıklar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:12 Kaynak: AA
İngiliz ekipleri Liverpool
ile Chelsea
arasında 14 Ağustos Çarşamba günü oynanacak UEFA Süper Kupa
maçına ev sahipliği yapacak Vodafone Park
'ta hazırlıklar sürüyor.
UEFA yetkilileri gözetiminde düzenlemelerin gerçekleştirildiği stat çevresinde, müsabaka günü kullanılacak güzergahlar ile taraftarların stada giriş yapacağı kapıların olduğu bölümlere UEFA Süper Kupa logolu tabelalar yerleştirildi.
Öte yandan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne de Süper Kupa maçını tanıtan büyük bir pankart asıldı.
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