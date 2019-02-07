Park ve Bahçe Maliyetini Düşürmek İçin Bitki Yetiştiriyorlar

Bilecik
Belediyesince park, bahçe ve meydanlarda kullanılan bitkilere yapılan harcamayı azaltmak için kurulan tesiste bir yılda 20 türde 80 bin bitki yetiştirildi.
Kentin yeşil alanlarına dikilen bitkilerin maliyetini azaltmayı hedefleyen belediye yetkilileri, 2017 yılında 5 bin metrekare açık, bin metrekare kapalı alanda Bitki Üretim Merkezi kurdu.
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki tesiste 2018 yılında 20 türde 80 bin çiçek ve diğer bitkiler yetiştirildi.
Merkezde yetiştirilen taflan, ateş dikeni, biberiye, alev çalısı, oya ağacı, şimşir, süs eriği, süs kızılcığı, yuka, ortanca, pavlonya, duvar sarmaşığı ve mazı gibi bitkiler, uygun iklim koşullarında park, bahçe ve meydanlara dikiliyor.
Bitki Üretim Merkezi yetkilisi İlker Deniz
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tesisin, belediyenin mali yükünün azaltılmasına destek olmak amacıyla kurulduğunu söyledi.
Çalışmalara ilişkin bilgi veren Deniz, "Bu bitkilerin uygun ortamı bularak köklenmesini sağlıyoruz. Daha sonra bunları belirli bir ebada gelene kadar yetiştiriyoruz. Muhtelif alanlara dikerek hayatlarını devam etmelerini sağlıyoruz." dedi.
Personelin işin sadece dikim kısmıyla değil, üretim aşamasıyla da haşır neşir olmalarını, bitkilerin bütün hayat evrelerini, dönemlerini keşfetmelerini ve bu konuda bilinçlenmelerini sağladıklarını aktaran Deniz, "Personel bitkinin en başından itibaren yetişmesini bilirse ilerleyen dönemde de buna hakim olur, hastalıklar veya bir sıkıntı olduğu zaman daha az sorunla karşılaşırız." ifadesini kullandı.
Bitki Üretim Merkezinin halka açık bir yer olduğunu dile getiren Deniz, "Nasıl yapılıyor?" diye merak edenlerin gelip çalışmaları görebileceğini belirtti.
Deniz, bu sene üretilen bitki sayısında 100 bini geçmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Bu ilerleyen yıllarda inşallah daha yüksek sayılara çıkacaktır. Daha farklı türler olacaktır. Bilecik'te yetişmeyecek diye düşünülen bitkileri biz Bilecik'te yetişir duruma getirmeyi düşünüyoruz. Farklı türler alıyoruz, farklı illerden bitki getiriyoruz. Bunların adaptasyon sürelerini burada geçirerek, Bilecik'in havasına alışır duruma gelmelerini amaçlıyoruz." diye konuştu.