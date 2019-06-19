Park ve bahçeler için yerli bitki çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, kentsel peyzaj uygulamalarında yerli üretim bitki türlerinin kullanılması gerektiğini bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, kentsel peyzaj uygulamalarında yerli üretim bitki türlerinin kullanılması gerektiğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun Aktarlar ve Çiçekçiler ile Peyzaj ve Çevre Düzenleme Faaliyetleri Meslek Komitesinin düzenlediği "Peyzaj ve Çiçekçilik Sektörel Özel İstişare Toplantısı", Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkanı Ahmet Dündar, Türkiye Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan ve diğer sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya başkanlık yapan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye'nin bitki tür ve çeşitliliği itibarıyla yüksek potansiyele sahip olduğunu belirterek, kentsel peyzaj projelerinde yerli üretim bitki türlerinin kullanılması gerektiğini ifade etti.

Süs bitkisi ve çiçek üretiminin geliştirilmesinin önemine değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Başkent Ankara'da yetiştirilebilecek ürünlerin belirlenmesi ve ekonomik değere dönüştürülmesi için planlama yapılması gerekiyor. Dünyada tıbbi ve aromatik bitki sektörü 115 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip. Türkiye'de önemli bitki türleri bulunuyor. Bu kapsamda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yapılarak gelir sağlanabilir. Artık Ankara'ya uygun diye karaçam üretimiyle yetinilmemesi, tıbbi ve aromatik bitkilerini üretimi ve bunun için yatırımlar yapılması hedeflenmelidir."

- "Zincir marketler rakip oldu"

Yılmaz, peyzaj uygulamaları için bitki materyali üreten fide ve fidanlık işletmelerinin sorunlarını da gündeme getirerek, büyük zincir marketlerin bu alanda satışlar yapıp işletmelere rakip olduklarını vurguladı.

Yerli fide ve fidan üretiminin teşvik edilmesi açısından su maliyetlerinin aşağı çekilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bitkisel üretimde yerli üretimin artması için uygun üretim ve rekabet koşulları oluşturulmalıdır. Kentlerdeki betonlaşmadan şikayet ediliyor. Bunun önüne geçmek için bina inşaat ruhsatları alınırken peyzaj projesinin de birlikte sunulması zorunlu tutulmalı ve bu süreçte peyzaj sektöründen bir temsilci yer almalı. İnşaat projelerinde peyzaj alanlarının genel inşaat alanıyla uyumlu olarak gerçekleştirilmesi önem taşıyor."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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