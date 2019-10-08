Son Dakika Haberleri: Park ve bahçeler müdürlüğü daha yeşil bir Elazığ için çalışıyor
Son Dakika Güncel Park ve bahçeler müdürlüğü daha yeşil bir Elazığ için çalışıyor

Park ve bahçeler müdürlüğü daha yeşil bir Elazığ için çalışıyor

24 dakika önce

Elazığ Belediyesi kent estetiğine değer kazandırmak amacıyla şehir genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve bahçeler müdürlüğü daha yeşil bir Elazığ için çalışıyor, System.String[]

Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince şehir genelindeki park-bahçe ve yeşil alanlarda çim ekim çalışmalarının yanı sıra yapımı tamamlanan parklarda da kauçuk zemin ve oyun gurubu kurulumu gerçekleştiriliyor.

Elazığ Belediyesi sonbahar mevsimiyle birlikte şehir genelinde çim ekim çalışmalarını sürdürüyor. Eylül-Ekim dönemini kapsayan çalışmalar kapsamında şehir genelindeki park-bahçe ve yeşil alanlarda Hydroseeding yöntemiyle 30 bin metrekarelik alanda çim ekimi gerçekleştirilirken, 40 bin metrekarelik alanda da rulo çim serimi gerçekleştirildi. Yeşil alanlarda çim ekim çalışmaları devam ederken yapımı tamamlanan parklarda ise çocukların güvenle oyun oynamalarını sağlamak amacıyla kauçuk zemin çalışması gerçekleştiriliyor. Zemin çalışması gerçekleştirilen parklar oyun grupları ile donatılarak, hizmete sunuluyor.

Elazığ, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:33 Kaynak: Bültenler
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