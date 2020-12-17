Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Aliağa'nın her yerinde - Son Dakika

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Aliağa'nın her yerinde

17.12.2020 10:29
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Aliağa'nın her yerinde, System.String[]

İzmir'de Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, parklarda ve yeşil alanlarda bakım-onarım, ağaç budama ve çiçek dikimi gerçekleştiriyor.

İzmir'de Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, parklarda ve yeşil alanlarda bakım-onarım, ağaç budama ve çiçek dikimi gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca, pandemi nedeniyle Aliağa'da ortak yaşam alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, parklarda ve yeşil alanlarda bakım-onarım, ağaç budama ve çiçek dikimi gerçekleştirirken, pandemi nedeniyle de Aliağa'da ortak yaşam alanlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor.

İlçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar, "Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak hayvan barınağı ve Güzelhisar Sosyal Tesisleri olmak üzere ihaleye çıktığımız iki proje bulunmaktadır. Güzelhisar Sosyal Tesisleri projemizin yüzde 70'i tamamlanmış durumda. Müdürlüğümüzün 12 ay boyunca aktif olarak sahada çalışan dört ekibi bulunuyor. Mahallelerimizde bu ekiplerimiz bakım ve onarım yapıyor ve ilçemizde mevsimsel çiçek dikimleri gerçekleştiriyor. Mahallelerde bulunan oyun grupları, spor aletlerinin rutin bakımları düzenli olarak yapılıyor. Sulama ve tesisat ekibimiz daha çok yaz aylarında aktif oluyor, kış aylarında ise eskiyen tesisatları yeniliyor ve bakımlarını yapıyor. Şu anda da Çıtak yolu üzerinde bulunan 600 nar ağacının sulama sistemleri gerçekleştiriliyor. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde dezenfekte ekibimiz aktif olarak Aliağa'da yaşayan vatandaşlarımızın toplu bulunduğu yerlerde metro, dolmuş, taksi durakları, resmi kurumlar ve Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşlarımızın yaşamış oldukları apartmanların ortak kullanım alanların da dezenfektan işlemlerini gerçekleştiriyor" dedi. - İZMİR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Aliağa'nın her yerinde
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Aliağa'nın her yerinde
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Aliağa'nın her yerinde
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Aliağa'nın her yerinde
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Aliağa'nın her yerinde
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Aliağa'nın her yerinde

Aliağa Belediyesi, Güzelhisar, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Aliağa'nın her yerinde - Son Dakika


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