Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline iş sağlığı eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline iş sağlığı eğitimi - Son Dakika

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline iş sağlığı eğitimi

7 saat önce

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimlerine devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline iş sağlığı eğitimi, System.String[]

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimlerine devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi, hizmet içi eğitimler kapsamında personele son olarak "İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi" konulu eğitim semineri düzenlendi. İş güvenliği uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitime Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli katıldı. Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen eğitimde iş güvenliği ve sağlığı konusunda önemli bilgiler verildi.


Personelin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için uyması gereken kurallar ve olası durumlarda yasal hakları anlatıldı. Personel, hazırlanan sunumda meslek hastalıkları hakkında detaylı bilgi sahibi de oldu.


Odunpazarı Belediyesinin iş güvenliği ve işçi sağlığı konularına büyük önem verdiğini belirten yetkililer, hizmet içi eğitim programlarının Odunpazarı Belediyesi'nde görev yapan diğer personellerine de verileceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Yeniden gözaltına alınan Osman Kavala tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Teröristbaşı Bahoz Erdal'ın koruması teslim oldu Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den deprem fırtınasının yaşandığı Manisa ve çevresini rahatlatan deprem tahmini

Son Dakika Haberleri
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi
20:46 Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 22:19:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline iş sağlığı eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]