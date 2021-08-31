Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çim Biçme ve sulama çalışmalarını sürdürüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz parklarımızda çim biçme, ağaç budama ve çarşı ile yeşil alanlarımızda ki ağaçaların sulama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre

Çocuk İzleme Merkezi, Toplum, Son Dakika

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