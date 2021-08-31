Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çim Biçme ve sulama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çim Biçme ve sulama çalışmalarını sürdürüyor

31.08.2021 05:36
Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çim Biçme ve sulama çalışmalarını sürdürüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çim Biçme ve sulama çalışmalarını sürdürüyor Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz parklarımızda çim biçme, ağaç budama ve çarşı ile yeşil alanlarımızda ki ağaçaların sulama çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çim Biçme ve sulama çalışmalarını sürdürüyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz parklarımızda çim biçme, ağaç budama ve çarşı ile yeşil alanlarımızda ki ağaçaların sulama çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: Habermetre

Çocuk İzleme Merkezi, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çim Biçme ve sulama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz Çim Biçme ve sulama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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