Park Ve Bahçeler Personeline Farkındalık Eğitimi
52 dakika önce
Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde hizmet veren Park ve Bahçeler personeline toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusunda eğitim verdi.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı personeli tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda verilen farkındalık eğitimleri devam ediyor. Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salonda gerçekleşen ve yaklaşık 250 personelin katıldığı eğitimde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler personeline toplumsal cinsiyet eşitliği, biyolojik cinsiyet, toplumsal cinsiyet, cinsiyete dayalı iş bölümü ve rakamlarla dünyada ve ülkemizde cinsiyet eşitsizliği konularında bilgiler verildi.
Eğitime ilgi gösteren personele teşekkür eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın Kaynak, "Belirli periyotlarda farklı Daire Başkanlıklarında görevli personelimize bu eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Bu eğitim ile personelimizin kadın vatandaşlarımızın hakları ve farklı gereksinimleri ile ilgili farkındalık ve hassasiyetlerinin arttırılması amaçlıyoruz. Bu uygulamaya göstermiş olduğu hassasiyet sebebiyle tüm personelimize teşekkür ediyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:47 Kaynak: Bültenler
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