Park ve Bahçelerde Bakım Çalışmaları Sürüyor - Son Dakika

Siverek Belediyesince yürütülen çalışmalar kapsamında park ve bahçelerde yenileme sürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü muhtelif mahallelerde doğal nedenlerle tahrip olan ve bozulan parklarda çalışma başlattı.

Bu kapsamda mahalle sakinlerinin şikayetine neden olan Hasan Çelebi Mahallesi'ndeki parkta yenileme çalışması başlatıldı.

Ekipler, ilk etapta zemin toprağını tamamen değiştirdikleri parkta damlama sulama sisteminde kullanılması amacıyla depo yerleştirdi.

Ardından toprak tesviyesi yapılan yeşil alan ağaçlandırılarak çim ekimine hazır hale getirildi.

Bölge esnaflarından Eyyüp Karaaslan parkın yenilenmesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Daha önce çok kötü ve kullanılamaz durumdaydı ki uzun süredir bakım yapılmadığı anlaşılıyordu. Durumu yetkililere bildirmemiz üzerine ekipler tarafından hemen çalışma başlatıldı. Çalışmalar devam ediyor ancak şu haliyle bile eskisinden daha iyi durumda. Tamamlanınca hem vatandaşlar hem biz esnaflar için çok güzel bir dinlenme alanı olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " dedi.

Bölge esnafı ve mahalle sakinlerinin şikayetine konu olan yeşil alanda çalışma başlattıklarını dile getiren Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, "Vatandaşlarımız konuyu bize iletti. Bizde Başkanımız Ayşe Çakmak'la yaptığımız görüşmede hemen yapılması yönündeki talimatı üzerine ivedi olarak çalışma başlattık. Otomatik damlama sulama sisteminin akabinde zemini tamamen değiştirip ağaçlandırmasını yaptık. " diye konuştu.

Bucak, parkın tamamlanmasıyla bölge esnafı ve mahalle sakinlerine yeni bir dinlenme alanı oluşacağını belirtti.