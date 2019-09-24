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Park ve bahçelerde bakım çalışması

44 dakika önce

Mersin'in Toroslar ilçesinde belediye tarafından park ve bahçelerde başlatılan bakım çalışmaları devam ediyor.

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Mersin'in Toroslar ilçesinde belediye tarafından park ve bahçelerde başlatılan bakım çalışmaları devam ediyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı açıklamada, ilçeye daha modern bir görünüm kazandırmak ve yeşille iç içe bir Toroslar oluşturmak için çalıştıklarını kaydetti.

Çalışma kapsamında, park ve bahçelerde kuruyan, tehlike arz eden, dalları kırılan ağaçlara bakım, çim biçme ve temizlik yapıldığını ifade eden Yılmaz, ilçe genelinde ağaçların ve yeşil alanların mevsimlik bakımlarının ihmal edilmediğini aktardı.

Yılmaz, çalışmaların sadece ilçe merkeziyle sınırlı tutmayıp, kırsal mahallelerde de yapıldığını belirtti.

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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