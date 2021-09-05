Park ve Bahçelerde İlaçlama Çalışmaları... - Son Dakika
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Park ve Bahçelerde İlaçlama Çalışmaları...

05.09.2021 05:51
Park ve Bahçelerde İlaçlama Çalışmaları...

Vali / Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz sinek ve haşerelere karşı park ve bahçelerde ilaçlama çalışması başlattı.

Vali/ Belediye Başkan V. Sayın Türker ÖKSÜZ'ün talimatları doğrultusunda; Belediye ekiplerimiz sinek ve haşerelere karşı park ve bahçelerde ilaçlama çalışması başlattı.

Belediye ekiplerimiz, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı park ve bahçelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor, çevre ve insan sağlığını rahatsız edici unsurlardan temizlenmesine yönelik çalışmalarımız Belediye ekiplerimizce yaz ayı boyunca devam edecektir.

Kaynak: Habermetre
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Münir Karaloğlu, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Park ve Bahçelerde İlaçlama Çalışmaları... - Son Dakika

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