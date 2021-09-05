Belediye ekiplerimiz, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı park ve bahçelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor, çevre ve insan sağlığını rahatsız edici unsurlardan temizlenmesine yönelik çalışmalarımız Belediye ekiplerimizce yaz ayı boyunca devam edecektir.

Kaynak: Habermetre

Münir Karaloğlu, Toplum, Son Dakika

Son Dakika › Toplum › Park ve Bahçelerde İlaçlama Çalışmaları... - Son Dakika

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