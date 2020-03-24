Park ve bahçelerin temizliği yapıldı - Son Dakika

Düzce Belediyesi tüm dünyayı tehdit eden korono virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir yandan salgın hastalıkla mücadele ederken bir yandan da periyodik olarak sürdürdüğü çöp toplama, mıntıka temizliği, konteynerlerin etrafına bırakılan çöp ve atıkların kaldırılması çalışmalarını gerçekleştiriyor.



Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, Bahçeşehir 12. Bölgeden başlayan temizlik çalışmaları, Esentepe mahallesi, Konuralp Hastane caddesi, Körpeçler Ana Arter ve Melensu Parkın'da detaylı temizlik çalışmaları kapsamında personelin elden çöp toplama işlemiyle, çekirdek kabukları, cam kırıkları, yabani otlar, sigara izmaritleri, yol kenarlarına ve boş arazilere atılan, poşet, hırdavat, plastik gibi atıkların toplanması yapıldı. - DÜZCE