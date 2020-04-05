Son Dakika › Güncel › Park ve mesire alanlarında koronavirüs sessizliği - Son Dakika
Park ve mesire alanlarında koronavirüs sessizliği
6 saat önce
Koronavirüs tedbirleri Turgut Özal Tabiat Parkı'ndan görüntü Boş kalan park içerisindeki hayvanlardan görüntü MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle park ve mesire alanları boş kaldı.
Koronavirüs tedbirleri
Turgut Özal Tabiat Parkı'ndan görüntü
Boş kalan park içerisindeki hayvanlardan görüntü MALATYA - Malatya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle park ve mesire alanları boş kaldı. Vatandaşların uğrak mekanı olan park ve göl kenarının sakinleri, sokak hayvanları ve su kuşları oldu.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 05:22 Kaynak: AA
Son Dakika YERLİ İLAÇ FİRMASI KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLACIN ÜRETİMİNE BAŞLADI İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti Son Dakika: Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı