Park ve Yeşil Alanı Korumaya Çalışırken Başından Aşağı Hafriyat Dökülen Aslı Kıyak: "Eşimin Yardımıyla Güçlükle Kurtuldum. Suç Duyurusunda Bulunduk"

Oktay YILDIRIM

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Yeşilyamaç Sitesi sakinlerinin mahkemelik olduğu, site giriş alanı, çocuk parkı ve yeşil alana yapılmak istenen konut projesine karşı direnirken başından aşağı hafriyat dökülen site yöneticisi Aslı Kıyak, eşinin yardımıyla güçlükle kurtulduğunu söyledi. Kıyak, "Yıkım haberini duyunca kendimi direkt çocuk parkının yanındaki dozerin oraya attım. Çünkü çocuğum burada mı, bir yere mi saklandı diye düşünerek, ne olduğunu anlamadan kepçeyi durdurmaya çalıştım. Kepçe operatörü beni gördü, sonra bir kepçe hafriyatı yerden alıp gülerek başımdan aşağı döktü. Tabii sorumlu firma ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Üsküdar'daki Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan Yeşilyamaç Sitesi'nin ana giriş yolu, çocuk parkı ve yeşil alanı, Huzzak Yapı adlı bir inşaat firması tarafından iki hafta önce iş makineleri ile yıkıldı. Alana lüks konut projesi yapmak için giriş yapan şirketin karşısına çıkan site sakinleri, işlemin hukuksuz olduğu iddiasıyla yıkımı durdurmaya çalıştı. Ancak inşaat şirketi çalışanları, kolluk güçleri olay yerine gelene kadar yıkıma başladı ve site duvarları, yeşil alanlar ve çocuk parkının bulunduğu bölge iş makineleriyle yıkıldı. Yıkım sırasında bir kepçeyi durdurmaya çalışan sitenin yöneticilerinden Aslı Kıyak'ın başından aşağı hafriyat döküldü. Kıyak, sorumlu firma ve çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu dile getirerek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"KEPÇECİ HAFRİYATI GÜLEREK BAŞIMDAN AŞAĞI DÖKTÜ: Olayın yaşandığı gün evden çalışma günümdü. Sonra site yönetimde olduğum için telefon geldi ve dozerlerin siteye girdiği söylendi. O gün kızım yan blokta oturan ablamdaydı ve ablam yeğenimle birlikte kızımı parka çıkaracaktı. Telefon edildiğinde aklıma ilk olarak kızım ve yeğenim geldi. Koşarak cama çıktım ve burasının savaş alanına döndüğünü gördüm. Kendimi direkt çocuk parkının yanındaki dozerin oraya attım. Çünkü çocuğum burada mı, bir yere mi saklandı diye düşünerek, ne olduğunu anlamadan kepçeyi durdurmaya çalıştım. Önüne çıkıp durdurmaya çalıştım ama beni görmemezlikten geldi. Sonra kepçeci beni gördü ve bir kepçe hafriyatı yerden alıp gülerek başımdan aşağı döktü.

AYNI KİŞİ KEPÇEYİ ÜZERİMİZE SÜRDÜ: Şoktan çığlık atmaya başladım. İnşaat firmasının adamları kollarımdan çekiştirmeye başladı. Kollarım morardı, hastane raporlarında da var. İnşaat firmasının adamları sitedeki diğer bütün insanlara saldırmaya başladılar. Kepçe başımdan aşağı hafriyatı döktükten sonra eşim geldi ellerinden aldı ve ne olduğunu anlamadan yol kısmına ilerledik. Aynı kepçe, sanki hiçbir şey yapmamış gibi bu sefer de eşimle birlikte üzerimize sürmeye başladı ve son anda kendimizi kaldırıma attık. İnşaat firmasının personeli üzerimize süren dozere, kepçeye 'devam et' komutu veriyordu. Böyle cani ruhlu birinin toplum içinde gezmemesi gerekir. Dün karakoldaydım yine, bu kişi aranıyor. Bir şekilde bulunacak adalete güveniyorum."

Mahkeme kararına rağmen bir sitenin duvarlarını bu şekilde yıkma cesareti gösteren firmanın da cezalandırılması gerektiğini söyleyen Aslı Kıyak, "Ben halkım. Evimde oturduğum yerde saldırıya uğruyorum. Adalete, hukuka güveniyorum ve tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

BELEDİYE KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞTE ARAZİNİN YARISINI ALDI

Sitenin avukatlarından Arman Yılmaz, yapılan yıkımın hukuksuz olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti:

"Bin 500 kişinin yaşadığı bu kooperatifte, kat mülkiyetine geçmek için ferdileşme süreci başlatıldığında Üsküdar Belediyesi parselasyonda uyulması gereken teknik kaidelere uymadan ve yasaya aykırı uygulamalarla, yasal sınırı aşarak DOP (düzenleme ortaklık payı) kesintisi gerçekleştirdi. Belediye DOP kesintisini içinde koruluk da bulunan 100 dönümlük sitenin 46,8 dönümünü alarak gerçekleştirdi. Bugün uyuşmazlık konusu olan 2794/4 sayılı parseli oluşturarak burayı kooperatif dışındaki hissedarlara tapuladı. Olaylar sırasındaki duyumlarımıza göre bu 3 kişiden oluşan ortaklardan (hissedarlardan) birinin hissesini Huzzak Yapı Ltd. Şti. adlı bir şirkete devrettiği, diğerlerinin ise kat karşılığı sözleşme yaptığı iddia edildi. Belediyenin ortaklara ayırdığı bu parsel üzerinde sitenin ana giriş kapısı, alttan sitenin elektrik, su, doğalgaz ve internet tesisatının, üstünde sitenin ana giriş yolu, çocuk parkı ve kooperatifçe yetiştirilmiş, büyümüş ağaçların olduğu yeşil alanı var."

PARSELASYON MAHKEMELİK

Avukat Arman Yılmaz, Üsküdar Belediyesi'nin yaptığı parselasyonun hiçbir aşamasında yaşayanların fikrini sormadığını belirtti. Yılmaz, "Yeni oluşturulan parsellerin mevcut site yaşamını nasıl etkileyeceği de değerlendirilmemiştir. Parselasyonun yanlışlığına ilişkin onlarca itirazımız var ancak bir tanesini haklılığımızın anlaşılması için ifade etmek isterim: Yine bu hissedarlara ait olan şu andaki uyuşmazlık konusu 2794/4 parsel, yasal bina yaklaşma sınırlarını aşarak sitedeki bloklardan A4 no'lu blokun 1,5 metre yakınından başlamaktadır, bu haliyle buraya yapı yapılması durumunda bu blok sakinlerinin merdivenleri ve ana giriş kapısı dahi ortadan kalkacaktır. Yani insanların evine giremeyeceği şekilde yapılan parselasyona karşı tabi ki yasal hakkımızı kullandık ve parselasyon işlemin iptali için dava açtık, bu dava halen Danıştay'da görülmektedir" diye konuştu.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Huzzak Yapı adlı firmanın Üsküdar Belediyesi'ne başvurusuyla başlayan süreçte site avukatları olarak harekete geçtiklerini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üsküdar Belediyesi tarafından tarafımıza gönderilen ve 'Gecekondu Kanunu uyarınca kaçak yapıları yıkmamız ve tahliye talepli' evraka karşı Yeşilyamaç Sitesi Kooperatifi olarak İstanbul 13. İdare Mahkemesi'ne dava açtık ve yaptığımız başvuru sonucu davanın başında yürütmeyi durdurma kararı aldık. Bu durumda hem Huzzak Yapı hem de Üsküdar Belediyesi bu kararın, davanın sonucunu beklemesi gerekirken bunun yerine ve adeta mahkeme kararına karşı ortaklaşa hülle yaparak 'bu parselin genelini etkileyen bir karar değil, mahkeme kararına rağmen maliklerin burada ruhsat için çalışma yapmasında belediyemiz açısından bir sakınca yoktur' şeklinde mahkeme kararının etkisini ortadan kaldıracak açıklama beyan ve işlemlere girişmişlerdir. Buna karşı hem Üsküdar Belediye Başkanı hem de kararda imzası bulunan diğer belediye görevlileri hakkında savcılık eliyle İçişleri Bakanlığı'ndan görevden alınmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduk."

KEPÇE OPERATÖRÜNE "ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"TEN SUÇ DUYURUSU

Avukat Arman Yılmaz, kolluk kuvvetleri gelene kadar yıkıma devam eden Huzzak Yapı hakkında, kepçe operatörünün site yöneticisi Aslı Kıyak'ı başından aşağı hafriyat dökerek öldürmeye teşebbüs etmesi ve diğer site sakinlerinin de maruz kaldığı tüm darp girişimlerine ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.