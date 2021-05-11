Park ve yeşil alanlar çiçek gibi oluyor - Son Dakika

Büyükşehir ekipleri, tam kapanma süreci sona erdiğinde vatandaşların temiz ve huzurlu ortamlarda vakit geçirebilmeleri için parkları çiçek gibi yaptı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, tam kapanma sürecini fırsat bilerek, Büyükşehir sorumluluğundaki park ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarına hız verdi. Manisa merkezindeki Atatürk Kent Park, Laleli Yürüyüş Parkuru, Cemil Çöllü Parkı gibi büyük parklarda çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, parklarda temizlik, bakım onarım, çim biçme-serme, sulama boruları döşeme gibi birçok çalışma gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde yeşil alanların arttırılması konusunda çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Tam kapanma süreci sona erdiğinde vatandaşlarımızın temiz ve huzurlu ortamlarda çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçirebilmeleri için parkları çiçek gibi yapmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sokağa çıkma yasağında boş durmuyor, bunu fırsat bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sorumluluğumuzda bulunan tüm alanlarda çalışmalarımız devam edecek. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyoruz" dedi.