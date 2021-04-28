"Park yasak" tabelasının yanına park eden tır kazaya neden oldu: 1 yaralı - Son Dakika

"Park yasak" tabelasının yanına park eden tır kazaya neden oldu: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, park yasak tabelasının yanına park eden tır kazaya neden oldu. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, 4. Organize Sanayi Bölgesi 83422 nolu cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Şimşek iaresindeki 31 AEC 494 plakalı Renault marka otomobil yol kenarında park halinde bulunan 27 AVV 49 plakalı Renault marka tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Şimşek yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili polis inceleme başlatırken tır sürücüsünün aracını park yasak tabelasının yanına park ettiği de dikkatlerden kaçmadı.